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Пять человек погибли в Афганистане под снежной лавиной

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана пять человек погибли, попав под снежную лавину, сообщила во вторник служба дари "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) - Radio Azadi.

"Трагедия произошла в понедельник во второй половине дня на территории селения Таджилдар в уезде Рагистан", - говорится в сообщении радио со ссылкой на местный источник.

Официальные власти пока не комментировали произошедшее.

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