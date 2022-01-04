Талибы опровергли сообщения о столкновениях на границе с Туркменией

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Захватившее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) опровергло сообщения ряда СМИ о произошедших на границе Афганистана с Туркменией вооруженных столкновениях.

"Сообщения о пограничном споре между Афганистаном и Туркменистаном неверны", - заявил во вторник глава пресс-центра МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

"Между нами и нашим соседом Туркменистаном нет проблем, и мы хотим иметь хорошие и позитивные отношения с дружественными странами и всеми странами мира по дипломатическим каналам", - отметил представитель радикального движения странице в твиттере.

Ранее ряд афганских сетевых СМИ сообщили о том, что Туркменистан развернул танки на границе после столкновений между талибами и пограничниками Туркменистана. Утверждалось, что в ходе столкновений пострадали обе стороны.

Факт столкновений на границе, по сообщению афганских СМИ, опровергли и в посольстве Туркменистана в Кабуле.

"Туркменистан продолжает добрососедские отношения и добрую волю с Афганистаном, учитывая его неизменный нейтралитет", - говорилось в заявлении посольства, которое процитировало Tolo.

Перед этим во вторник пресс-центр Национальной электроэнергетической компании Афганистана "Da Afghanistan Breshna Sherkat" (DABS) сообщил о встрече главы компании Хафиза Мохаммада Амина с представителем министерства энергетики Туркменистана в Афганистане Чары Джумаевым.

"Чары Джумаев поблагодарил руководство DABS и заверил их, что Туркменистан будет продолжать помогать и сотрудничать с "Da Afghanistan Breshna Sherkat"", - говорилось в сообщении.