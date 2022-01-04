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Новак оценил исполнение сделки ОПЕК+ в ноябре в рекордные 122%

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Неопределенность на нефтяном рынке из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон" остается, но он не влияет на изменение спроса на нефть. И это позволяет ОПЕК+ наращивать добычу в соответствии с планом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24".

В миреОПЕК+ сохранил план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в февралеЧитать подробнее

Он отметил, что в ходе заседания ОПЕК+ 4 января было рассмотрено, в первую очередь, исполнение сделки за ноябрь прошлого года, "она была на исторически максимальном уровне - 122%".

Новак подтвердил, что ОПЕК+ рассмотрел три варианта развития ситуации на рынке в 2022 году - негативный, оптимистичный и базовый.

"Мы исходим из того, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма "омикрон". Тем не менее, наблюдения и анализ показывают, что несмотря на большой уровень заражений, уровень госпитализаций достаточно низкий, и это не влияет на снижение спроса, поэтому мы считаем, что надо исполнять те обязательства, которые ОПЕК+ брал на себя в рамках повышения добычи", - подчеркнул вице-премьер РФ. "Поэтому было принято общее решение, все страны поддержали, что в феврале будет продолжено наращивание добычи на 400 тыс. б/с. Это будет седьмой по счету месяц по увеличению добычи на 400 тыс. б/с", - заметил он.

"Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года, то есть мы восстановим 1,7 млн б/с добычи из 2 млн б/с сокращенных", - добавил вице-премьер.

Новак сказал также, что в ноябре РФ выполнила сделку на 97%.

Александр Новак коронавирус

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