Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава офиса Зеленского провел консультации с советниками глав Германии и Франции перед визитом в Москву

Киев/Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советниками канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.

"Провели телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ермак в своём твиттере.

Ранее со ссылкой на источник "Интерфакса" в администрации президента РФ сообщалось, что зам её руководителя Дмитрий Козак встретится на этой неделе в Москве с коллегами по "Нормандскому формату". Встреча пройдет по приглашению российской стороны.

"Нормандская четвёрка" или "нормандский формат" - группа руководителей четырёх стран - Германии, России, Украины и Франции - по урегулированию ситуации на востоке Украины. Группа была образована на встрече глав этих стран 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Украина Ермак Франция ФРГ Россия Козак "Нормандский формат"

Новости

Президент Казахстана обещает, что все законные требования демонстрантов будут учтены

Токаев: Власть в Казахстане не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог

Король и королева Швеции заразились COVID-19 после трех прививок

Король и королева Швеции заразились COVID-19 после трех прививок

ОПЕК+ сохранил план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале

Власти Казахстана удовлетворят требования митингующих о снижении цен на газ

Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за коронавируса

Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за коронавируса

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

В Алма-Ате из-за угрозы протестов перекрыли площадь Республики

Работники автопарка в Актау присоединились к митингу против роста цен на газ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });