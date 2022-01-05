Глава офиса Зеленского провел консультации с советниками глав Германии и Франции перед визитом в Москву

Киев/Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советниками канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.

"Провели телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ермак в своём твиттере.

Ранее со ссылкой на источник "Интерфакса" в администрации президента РФ сообщалось, что зам её руководителя Дмитрий Козак встретится на этой неделе в Москве с коллегами по "Нормандскому формату". Встреча пройдет по приглашению российской стороны.

"Нормандская четвёрка" или "нормандский формат" - группа руководителей четырёх стран - Германии, России, Украины и Франции - по урегулированию ситуации на востоке Украины. Группа была образована на встрече глав этих стран 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).