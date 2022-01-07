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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: пятница, 7 декабря

Приказ казахским военным стрелять без предупреждения, переброска миротворцев в Казахстан, смерть бывшего начальника Генштаба Квашнина

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В телеобращении к народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал военным приказ без предупреждения стрелять на поражение по бандитам. Вести с бандитами переговоры власти не будут. Контртеррористическая операция в стране продолжается. Он добавил, что власти "проспали" подготовку нападений, и пообещал устроить "разбор полетов".

- Интернет-связь в Казахстане будет восстанавливаться постепенно. Из-за этого на юге и западе страны ограничена продажа топлива на АЗС и не работали банковские приложения. Из регионов приходят данные о пострадавших, задержанных и убитых, а также об отдельных нападениях, например, на СИЗО в Талдыкоргане.

- В Байконуре, где Россия арендует космодром, все спокойно, но внезапно повышен уровень террористической угрозы и введен комендантский час, на улицах появилась российская бронетехника. Жителям города запретили собираться более чем по трое, но это уже объясняется пандемией.

- В Казахстан продолжают прибывать миротворцы ОДКБ, российские военно-транспортные самолеты помогают в их перевозке Таджикистану, Киргизии и Армении. В ОДКБ допустили, что при необходимости численность контингента миротворцев может быть увеличена с нынешних 2500 человек. Руководить миссией будет командующий российскими ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Российские военные уже помогли казахским силовикам взять под контроль аэропорт Алма-Аты, но он останется закрытым до 9 января.

- 7 января умер болевший COVID-19 бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин. В этот же день умер поэт и сценарист Александр Тимофеевский, автор песенки Крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже..." из мультфильма про Чебурашку.

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