Бельгия заметила рост производства наркотиков в Южной Америке для Европы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В минувшем году таможня бельгийского порта Антверпен изъяла 90 тонн кокаина, или на 34% больше, чем в предыдущем, и в этом факте есть не только хорошая новость, сообщил телеканал RTBF.

"Говорят, что, как правило, таможня конфискует 10% отправляемого груза (наркотиков). У нас этот процент, несомненно, выше, но он, конечно, не достигает и половины наркотиков, транспортируемых через антверпенский порт", - заявил каналу генеральный администратор бельгийской таможни Кристиан Вандерварен.

По его оценке, увеличение в 2021 году объемов изъятых наркотиков объясняется также ростом их производства в Южной Америке.

На первый взгляд, комментирует RTBF, у таможенников есть причины быть довольными результатами своей работы, однако рост количества изъятых наркотиков нельзя считать хорошей новостью как с точки зрения общественного здравоохранения, так и безопасности. Так, другая цифра свидетельствует о непрерывно растущем наркотрафике, поскольку в то же время около 160 дополнительных тонн, предназначенных для перевалки в Антверпене, было изъято таможней в портах стран производства.

Эксперты в числе прочего объясняют рост контрабанды наркотиков снижением цен на них, при том, что по обычной экономической логике из-за масштабных конфискаций цены должны были бы расти, но происходит обратное, отмечает телеканал. Вандерварен видит в этом тревожный факт, так как "годами цены оставались стабильными, но уже некоторое время мы констатируем, что они снижаются". А снижение цен способствует росту спроса.

"Это означает, что мы хорошо выполняем нашу работу, но общий результат нехорош, потому что по-прежнему приходится констатировать массированный ввоз наркотиков в Европейский союз, и осуществляемые изъятия - это всего лишь малая часть объемов, прибывающих в наши порты в Бельгии и Нидерландах", - объяснил генеральный администратор бельгийской таможни.