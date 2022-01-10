Что случилось этой ночью: понедельник, 10 января

Церемония вручения премии "Золотой глобус", пожар в жилом доме в Нью-Йорке, обрушение части Великой Китайской стены

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Антонов счел работу миротворцев ОДКБ в Казахстане эффективной. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане за первые часы своей работы продемонстрировал эффективность и нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка в стране.

- Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения. Около двух метров Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения магнитудой 6,9 в провинции Цинхай в субботу.

- В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек. В пожарной службе Нью-Йорка источником пожара назвали неисправный электрический обогреватель.

- МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках. В министерстве считают, что "ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия". Также в МИД пообещали, что правоохранители проведут масштабное расследование причин беспорядков в стране, итоги которого будут представлены мировому сообществу.

- В США прошла церемония вручения премии "Золотой глобус". Фильм Стивена Спилберга "Вестсайдская история" получил премию в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл". Сериал "Наследники" стал обладателем "Золотого глобуса" как "Лучший драматический сериал". Актер Уилл Смит стал обладателем премии как лучший драматический актер за исполнение роли отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме "Король Ричард". Награды за "Лучшую женскую роль в драме" удостоена Николь Кидман за роль в фильме "Быть Рикардо".