Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Около двух метров Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения в провинции Цинхай, сообщает газета Global Times.

Уточняется, что землетрясение магнитудой 6,9 в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу произошло в субботу.

После осмотра культурных достопримечательностей власти установили на месте разрушения опоры и начали ремонтно-восстановительные работы. Сообщений о погибших не поступало, однако девять человек получили травмы, из которых восемь уже выписаны из больницы, а один все еще находится под наблюдением врачей.

Рухнувший участок Великой Китайской стены относится ко времени существования Империи Мин (1368-1644 гг.).