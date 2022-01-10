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В Белоруссии задержан создатель признанного экстремистским видеоканала

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур Белоруссии задержали 26-летнего жителя Гомельщины - создателя и администратора YouTube-канала, на котором размещались экстремистские материалы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

"Установлено, что с лета 2020 года мужчина активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео на своем канале, деанонил (раскрывал их личные данные - ИФ) силовиков. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий неоднократно привлекался к административной ответственности", - говорится в сообщении.

"Также известно, что, сбежав в Украину, он продолжал активно размещать в одной из социальных сетей информацию антигосударственного толка. Пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. Цинично высказывался в комментариях о гибели сотрудника КГБ", - отметили в МВД.

Согласно этим данным, что мужчину задержали на территории Белоруссии. Следователями возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.

По информации незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", речь идет о создателе канала "Третий Регион Беларусь" Олеге Канаеве. На новогодние праздники он приехал в Белоруссию, где и был задержан.

Белоруссия Олег Канаев

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