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Токаев поручил смягчить наказание части задержанных участников беспорядков

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с массовыми беспорядками задержаны около 2000 человек. Он написал в твиттере, что поручил Генпрокуратуре смягчить наказание тем, у кого не найдется отягчающих обстоятельств.

"Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств - принять меры по смягчению наказания", - объяснил Токаев.

Период беспорядков он назвал событиями "трагического января".

Ранее в пятницу комендатура Алма-Аты сообщила о задержании с начала беспорядков 2 159 участников "незаконных акций, мародерств и других преступлений".

11 января МВД Казахстана сообщило, что задержаны уже 9900 предполагаемых участников беспорядков.

В обращении к народу 7 января Токаев отмечал, что только на Алма-Ату "напали 20 тысяч бандитов".

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Хроника 03 – 14 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане

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