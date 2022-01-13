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В Казахстане после массовых беспорядков арестовали более 400 человек

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате и других регионах Казахстана после массовых беспорядков расследуется 494 уголовных дела, 44 из которых - по актам терроризма, арестованы более 400 человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики в четверг.

Кроме того, 34 дела расследуются по фактам массовых беспорядков, 15 - убийств и др., говорится в сообщении надзорного ведомства.

В изоляторах временного содержания находятся 524 подозреваемых. По решению суда взяты под стражу 412 человек, отметили в пресс-службе.

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В Генпрокуратуре подчеркнули, что органы правопорядка делают все необходимое для выявления и наказания участников терактов, полного восстановления общественной безопасности в стране.

"Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы. Общее число по стране устанавливается", сказали в ведомстве. Каждый факт будет тщательно расследован, ему будет дана соответствующая правовая оценка, добавили в прокуратуре.

В пресс-службе также сообщили, что за правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе арестованы 1978 человек. "На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены. На рассмотрении судов находится 2048 материалов", - указывается в сообщении.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 произошли столкновения протестующих с силовиками в Алма-Ате, в городе начались погромы и мародерство.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на территории страны чрезвычайное положение.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Хроника 03 – 13 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алма-Ата Казахстан

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