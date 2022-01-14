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Посольство США в РФ не получало уведомления о задержании американца в Москве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В посольстве США в РФ видели сообщения о задержании американского гражданина, однако не получали уведомления об этом от российской стороны, сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии.

"Мы видели сообщения СМИ о задержании гражданина США в Москве, но мы не получали уведомления от российских властей об этом", - сообщил агентству пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц.

"Если имело место задержание гражданина США, то мы ожидаем незамедлительного уведомления и немедленного консульского доступа в соответствии с договорными обязательствами России. Мы серьезно относимся к вопросам оказания помощи гражданам США за границей и следим за ситуацией", - добавил он.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что московские следователи возбудили уголовное дело и задержали 64-летнего гражданина США после заявления его бывшей супруги о сексуальном насилии над их детьми.

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), в рамках которого задержан 64-летний гражданин США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основанием процессуальных действий стало обращение бывшей жены задержанного – сотрудницы одной из нефтяных компаний, заявившей, что с 2014 по 2018 год супруг в городах Хьюстон и Те-Вудленс подвергал сексуальному насилию гостивших у него их несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 годов рождения.

"Установлено, что фигурант дела не имеет регистрации на территории РФ, проживает в съемной квартире на улице Авиаконструктора Сухого в Москве", - добавил источник.

Имя задержанного не разглашается в интересах следствия.

Статья 132 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

РФ Москва США

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