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Спасатели на Украине продолжают ликвидировать последствия непогоды

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды на Украине, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке.

"Так спасатели ликвидируют последствия сильных порывов ветра, повлекших за собой свержение деревьев, загромождение автомобильных дорог, обесточивание и даже гибель человека", - сказано в сообщении.

Кроме того, спасатели ГСЧС совместно с Укрэнерго ликвидируют последствия непогоды, вызвавшие обесточивание населенных пунктов.

"Так, из 959 населенных пунктов в 15 областях из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП по состоянию на 18:20 остается обесточенным 271 - в 6 областях (Киевская - 130, Черниговская - 71, Житомирская - 48, Сумская - 12, Донецк - 6 и Луганская - 4). Работы продолжаются", - сказано в сообщении.

Спасатели призывают граждан в период сильных порывов ветра не выходить на улицу, а также не ходить возле рекламных щитов и деревьев.

Украина

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