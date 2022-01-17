Украина купила в РФ угля на $1,5 млрд в 2021 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Украина в 2021 году увеличила импорт угля каменного и антрацита на 15,4% (на 2 млн 612,018 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом – до 19 млн 563,048 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $2 млрд 488,696 млн, что на 47,2% больше, чем в 2020 году ($1 млрд 690,541 млн).

Из РФ поступил уголь на $1 млрд 545,208 млн (доля в импорте 62,09%), США – на $494,636 млн (19,88%), Казахстана – на $253,469 млн (10,18%), других стран – на $195,383 млн (7,85%).