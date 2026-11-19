Двусторонняя встреча Трампа и Путина завершилась, сообщили американские СМИ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин завершили двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Китае, сообщают американские СМИ.

Информации об итогах встречи они не приводят.

Открытая для журналистов часть встречи Путина и Трампа продолжалась около одной минуты в начале переговоров. Президент США выразил надежду, что встреча будет продуктивной, но добавил, что потом запланирована и вторая встреча. Президент России перед началом беседы воздержался от каких-либо заявлений.