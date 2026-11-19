Встреча президентов России и США продлилась меньше часа

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае завершилась, сообщила пресс-служба Кремля и опубликовала соответствующие кадры.

Эти переговоры начались примерно в 12:20 по местному времени (07:20 по Москве) и продлилась чуть меньше часа.

Заходя в зал, где прошли переговоры, Трамп пошутил: "Кто это? Это мой друг". После чего президенты поприветствовали друг друга и сказали, что рады увидеться.

Президент США заявил, что надеется на продуктивную встречу с Путиным и хороший результат, а также анонсировал вторую беседу. Президент России перед началом встречи воздержался от каких-либо заявлений.

С российской стороны во встрече также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Предыдущий раз президенты России и США встречались 16 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.