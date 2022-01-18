Более 20 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Архивное фото. Фото: Natalie Behring-Chisholm/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В результате землетрясения в западной провинции Афганистана Бадгис погибли 22 человека, сообщило государственное информационное агентство "Бахтар" в понедельник.

"В результате сегодняшнего землетрясения в провинции Бадгис 22 погибших и 4 раненых. Большинство жертв находятся в уезде Кадис", - говорится в сообщении.

Официальные лица говорят, что это предварительная цифра, которая может измениться.

По сведениям Геологической службы США, на западе Афганистана 17 января в 11:40 UTC, или 16:10 по местному времени (14:40 по Москве) произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 40 км к востоку от города Калайи-Нау, административного центра провинции Бадгис и в 70 км к юго-востоку от Туркменистана. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров.