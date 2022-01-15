В Казахстане отпустили четверых граждан Киргизии, задержанных во время беспорядков

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Казахстане освобождены после проверки четверо граждан Киргизии, задержанных во время беспорядков, сообщил в субботу "Интерфаксу" генконсул Киргизии в Алма-Ате Назарали Арипов.

"Сегодня благодаря совместной работе руководства нашей страны и руководства Казахстана четверо наших граждан были освобождены", - сказал он.

По его словам, граждане Киргизии были задержаны во время беспорядков в Алматинской области для проверки.

"Три-четыре дня их держали, всё проверили. Сейчас отпустили. Проблем нет", - отметил Арипов.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Этим, по заявлению властей, воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.

Больше всего пострадала Алма-Ата. В городе проходит антитеррористическая операция по выявлению участников незаконных акций и мародерств.