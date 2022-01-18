Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:54Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Глава МИД Германии заявила о безальтернативности добрых отношений с Москвой

Глава МИД Германии заявила о безальтернативности добрых отношений с Москвой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Альтернативы добрым и стабильным отношениям Москвы и Берлина нет, новое правительство Германии будет работать над их выстраиванием, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Я хотела бы в ходе своего визита подчеркнуть, насколько важны взаимоотношения с Российской Федерацией для нового правительства и для меня лично. Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет, я бы хотела и дальше продолжать работать над этой задачей. Здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства", - сказала Бербок, открывая переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Она отметила, что в ходе переговоров важно "спокойно, отведя этому достаточно времени, обсудить весь спектр двусторонних и международных тем".

"В наших взаимоотношениях таких тем очень много. Вчера я уже провела беседу с представителями экономики на тему водорода", - добавила глава МИД.

Бербок добавила, что намерена обсудить также и темы, которые "бросают тень" на отношения Москвы и Берлина, надеется на открытую и честную беседу.

Лавров отметил, что Россия нацелена на преодоление накопившихся проблем и хотела бы видеть более конструктивные отношения с Германией.

Германия Анналена Бербок

Новости

Главой Европарламента избрана Роберта Метсола

Главой Европарламента избрана Роберта Метсола

Продажи автомобилей в ЕС были рекордно низкими в 2021 году

Продажи автомобилей в ЕС были рекордно низкими в 2021 году

Российские военные примут участие во внезапной проверке в Белоруссии

В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве на фоне сообщения NYT

В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве на фоне сообщения NYT
Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане после беспорядков завели 695 уголовных дел

Более 20 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Более 20 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Что случилось этой ночью: вторник, 18 января

Фондовые индексы Европы уверенно выросли в понедельник

Фондовые индексы Европы уверенно выросли в понедельник

Директор ЦРУ посетил Украину на прошлой неделе

Авиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортов

Авиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });