Глава МИД Германии заявила о безальтернативности добрых отношений с Москвой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Альтернативы добрым и стабильным отношениям Москвы и Берлина нет, новое правительство Германии будет работать над их выстраиванием, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Я хотела бы в ходе своего визита подчеркнуть, насколько важны взаимоотношения с Российской Федерацией для нового правительства и для меня лично. Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет, я бы хотела и дальше продолжать работать над этой задачей. Здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства", - сказала Бербок, открывая переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Она отметила, что в ходе переговоров важно "спокойно, отведя этому достаточно времени, обсудить весь спектр двусторонних и международных тем".

"В наших взаимоотношениях таких тем очень много. Вчера я уже провела беседу с представителями экономики на тему водорода", - добавила глава МИД.

Бербок добавила, что намерена обсудить также и темы, которые "бросают тень" на отношения Москвы и Берлина, надеется на открытую и честную беседу.

Лавров отметил, что Россия нацелена на преодоление накопившихся проблем и хотела бы видеть более конструктивные отношения с Германией.