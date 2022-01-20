Молдавская комиссия по ЧС выделила деньги на аванс "Газпрому" за январь

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии выделила деньги "Молдовагазу" для выплаты "Газпрому" в полном объеме аванса за январь, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства.

В сообщении подчеркивается, что "деньги будут выделены в четверг", а "комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала компанию "Молдовагаз" до конца дня 20 января выплатить всю сумму аванса "Газпрому", чтобы гарантировать непрерывность поставки газа потребителям".

Отмечается, что "деньги выделены за счет выплаты в пользу АО "Молдовагаз" авансом компенсаций разницы в цене потребления природного газа, предоставленных бытовым потребителям". Из госбюджета авансом будут выплачены суммы компенсаций за январь, февраль и март.

Также комиссия приняла решение предоставить АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС, чтобы эти деньги также направить на выплаты "Газпрому".

Ранее в четверг парламент Молдавии одобрил введение в стране режима ЧП из-за "газового кризиса". Премьер Молдавии пояснила, что "компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы получить отсрочку по авансовому платежу за январь, который необходимо было сделать до 20 января".

"Молдовагаз" получил предупреждение о том, что "Газпром" оставляет за собой право прекратить подачу газа в случае невыплаты аванса за январь. Согласно контракту, "Молдовагаз" должен был до 20 января оплатить поставку газа за декабрь, и14 января это обязательство было выполнено. Кроме того, до 20 января "Молдовагаз" должен выплатить 50% аванса за январь (потребление в текущем месяце) - около $63 млн. Из $63 млн "Молдовагаз" выплатила $38 млн, неоплаченная разница составила $25 млн.