Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала "ультимативным" письмо "Газпрома" с предупреждением о прекращении поставок газа в случае неуплаты аванса за январь, и расценила действия компании как "недружественный жест".

"У нас не было других рычагов. Мы должны были объявить чрезвычайное положение, чтобы в экстренном порядке обеспечить подачу газа потребителям. Накануне "Молдовагаз" получила ультимативное письмо "Газпрома", в котором российский концерн объявил о прекращении поставок газа в случае, если аванс за январь не будет выплачен в полном объеме до 9:00 21 января", - сказала она, объясняя журналистам решение ввести ЧП, которое 20 января принял парламент страны.

"Даже в рамках коммерческих отношений может присутствовать больше доброй воли, но "Газпром" не проявил готовности к сотрудничеству. Это вызывает недоумение в ситуации, когда "Газпром" является мажоритарным акционером в "Молдовагазе", и в этом качестве должен был проявить участие в решении возникших проблем. "Газпром" - большая, серьезная компания, выплату этих $25 млн можно было отсрочить на 10 дней, на месяц", - заявила премьер.

Она отметила, что закупочная цена газа остается существенно выше, чем тариф для потребителей, поэтому новое повышение тарифа неизбежно. "Правительство готовит новый пакет компенсаций гражданам для того, чтобы бремя увеличившихся счетов не было слишком тяжким для людей".

21 января АО "Молдовагаз" потребовало повысить тарифы для потребителей еще на более чем 40%, чтобы покрыть затраты на закупку газа.

В прошлый раз тарифы для потребителей повышали в 2,4 раза после подписания с "Газпромом" нового пятилетнего контракта в ноябре 2021 года. Однако этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В ноябре 2021 г. она составляла $450 за 1000 кубометров, в декабре - $550, а в январе - $647 за 1000 кубометров.

По условиям пятилетнего договора, "Молдовагаз" должен до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

19 января "Газпром" пригрозил отключить подачу газа Молдавии, поскольку аванс был выплачен не полностью. 20 января парламент Молдавии ввел ЧП, правительство нашло деньги, и "Молдовагаз" полностью перечислил "Газпрому" оплату за газ, поставленный в первой половине января.

Вечером 20 января президент Молдавии Майя Санду призвала сограждан экономить энергоресурсы на работе и дома и утеплять дома, поскольку государство не может тратить все свои ресурсы на закупку дорожающего газа.