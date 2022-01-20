ЦРУ почти исключило иностранный след в деле о "гаванском синдроме"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В ЦРУ почти полностью исключили возможность какого-либо иностранного вмешательства в случаи проявления "гаванского синдрома" у американских дипломатов, в большинстве ситуаций заболевание было вызвано медицинскими или природными причинами, пишет The New York Times.

Газета ссылается на доклад спецслужбы, о котором был проинформирован ее американский источник.

Сотрудники управления изучили около тысячи случаев. В большинстве из них, как они считают, болезненные симптомы можно объяснить воздействием окружающей среды, проявлением ранее не диагностированных заболеваний или стрессом. ЦРУ осталось исследовать еще пару дюжин необъяснимых случаев "гаванского синдрома", в которых они видят возможность найти "иностранный след" и попытаться доказать причастность иностранного государства к воздействию на дипломатов.

Также остаются необъяснимые случаи "гаванского синдрома", которые ЦРУ изучать не будет как малоперспективные.

Газета напоминает, что версия о причастности России, Китая или Кубы к возникновению этих симптомов у сотен дипломатов по всему миру, до сих пор не получила никаких подтверждений, однако американские спецслужбы и Пентагон продолжают расследование.

Промежуточный доклад разочаровал многих жертв "гаванского синдрома", особенно тех, кто страдал от этих симптомов годами, не понимая, что с ними происходит. Группа пострадавших выступила с заявлением, в котором осудила публикацию промежуточных выводов до полного завершения расследования.

"В ЦРУ выяснили, что большинство случаев, известных как "гаванский синдром", вряд ли имеет отношение к России или другому иностранному противнику", - пишет газета, отмечая, что "такой вывод привел в гнев тех, кто пострадал от него".

"Значительная часть из тысячи случаев, о которых стало известно властям, лишь пара десятков остается без объяснения, расследование по ним продолжается. По словам представителя властей США, осведомленного с результатами расследования, эти случаи могут послужить ключом для разгадки, ответственна какая-либо иностранная сила за некоторые необъяснимые инциденты, касающиеся здоровья американских дипломатов и сотрудников ЦРУ в Гаване и Вене, а также в других городах", - пишет The New York Times.

"Мысль о том, что Россия, Китай или Куба ответственны за нападения на сотни дипломатов по всему миру, никогда не имела никаких свидетельств, которые могла бы извлечь на поверхность администрация Байдена. Тем не менее, ФБР, Пентагон и другие службы продолжают расследование о том, причастны ли внешние силы к некоторым незначительным инцидентам", - цитирует The New York Times представителя властей США.

Первые случаи так называемого "гаванского синдрома" были зафиксированы в 2016 году на Кубе, когда работавшие там сотрудники ЦРУ и дипломаты стали жаловаться на необъяснимые головные боли и головокружение, проблемы со зрением, звон в ушах и слуховые галлюцинации. Заболевших обследовали в США, но врачи не смогли выяснить, что с ними случилось. Последние случаи синдрома наблюдались в 2021 году в Европе, в том числе в Вене и Берлине. В США был принят закон о помощи пострадавшим от этого состояния. Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.