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Дипломаты США в Женеве и Париже столкнулись с "гаванским синдромом"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дипломаты представительств США в Женеве и Париже вновь столкнулись с последствиями так называемого "гаванского синдрома", по крайней мере один из них был отправлен обратно в США для лечения, сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"О возможных атаках на представителей США, служащих в этих двух европейских городах, сообщили прошлым летом по внутренним каналам сотрудникам, которые там работают, и в конечном итоге - госдепу в Вашингтоне", - пишет издание.

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Оно напоминает, что симптомы "гаванского синдрома" наблюдались примерно у 200 человек, которые работали в Китае, Южной Америке и в Европе.

Ранее в Европе симптомы "гаванского синдрома" также были зарегистрированы в Австрии, Сербии и Германии, но большинство случаев фиксировали в Колумбии и Китае, отмечает The Wall Street Journal.

Загадочное недомогание

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

США Женева Париж

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