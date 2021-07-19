"Гаванский синдром" обнаружили у дипломатов США в Австрии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Австрии у американских дипломатов с начала этого года зарегистрировали около 20 случаев "гаванского синдрома", который характеризуется головной болью и головокружением, низкой концентрацией внимания, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Небольшую группу сотрудников, у которых выявили эту проблему, пришлось эвакуировать из Вены, и теперь они получают медицинскую помощь в США", - сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам представителя госдепартамента США, внешнеполитическое ведомство учредило группу медицинских экспертов, которые будут реагировать на подобные события, а также создал межведомственный инструмент, который может стандартизировать и производить оценку подобных ситуаций в разных учреждениях.

Первым изданием, сообщившим о том, что американские дипломаты в Вене страдают от таинственного недуга, стал The New Yorker. Газета отмечает, что "точная причина заболеваний, которые в США официально называют аномальными или необъяснимыми нарушениями здоровья, остается неизвестной".

Кроме того, по ее данным, директор ЦРУ Уильям Бернс в личном порядке контактировал с сотрудниками, подвергшимся этому заболеванию, и называл эти инциденты "атаками".

"Гаванский синдром" получил свое название в честь кубинской столицы, где сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове в 2016 и 2017 годах. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением.

Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.