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Байден подписал закон о помощи жертвам "гаванского синдрома"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал закон об оказании финансовой и медицинской помощи жертвам "гаванского синдрома", сообщает ABC News.

"Устранение этих инцидентов было главным приоритетом для моей администрации. Мы используем все ресурсы правительства США, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах, в том числе определить причину и кто несет ответственность",-сказал Байден в своем заявлении в пятницу.

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Симптомы "гаванского синдрома" включают головные боли, головокружение, шум в ушах, головокружение, проблемы со зрением или слухом и когнитивные нарушения. Государственные служащие, офицеры разведки, дипломаты и военнослужащие по всему миру страдали от симптомов спустя годы после сообщения об проявлении синдрома.

Ранее, в апреле, американские федеральные ведомства начали расследовать по меньшей мере два инцидента на территории США. Один из них произошел неподалеку от Белого дома в ноябре прошлого года. У людей были те же симптомы, что и у сотрудников разведки и дипломатов США, столкнувшихся с синдромом за рубежом. Но власти не определили, связаны ли инциденты в США и за границей между собой и кто за ними стоит.

"Гаванским синдромом" условно назвали симптомы, появившиеся у американских дипломатов на Кубе в 2016 году. Они стали жаловаться на головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. В 2018 году американские дипломаты в Китае также сообщили о схожих проблемах со здоровьем. Кроме того, такие проблемы со здоровьем наблюдались и у некоторых сотрудников ЦРУ. Финансируемое правительством США исследование Национальной академии наук в конце прошлого года показало, что "направленное" микроволновое излучение является наиболее вероятной причиной симптомов.

США Джо Байден

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