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WP сообщила о предупреждении главы ЦРУ спецслужбам РФ из-за "гаванского синдрома"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс во время ноябрьской встречи в Москве с российскими спецслужбами предупредил РФ о последствиях, если выяснится, что за случаями "гаванского синдрома" у дипломатов США стоит Россия, сообщает Washington Post.

По словам источников издания, глава ЦРУ поднимал данный вопрос в рамках своего визита в Москву 2-3 ноября текущего года.

Как отмечается, Бернс предупредил российские спецслужбы о "последствиях для виновных", если выяснится, что Россия причастна к этим инцидентам. Таким образом он дал понять, что Вашингтон все еще не знает, кто стоит за серией загадочных проблем со здоровьем, возникающих у американских дипломатов.

"Гаванский синдром" получил свое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы: слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них сообщали о проблемах со зрением.

После обследования пострадавших сотрудников в университете Пенсильвании эксперты заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. Они описали их как "сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в разных частях мира, в том числе в Азии, Европе и Южной Америке.

США Россия ЦРУ Уильям Бернс

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