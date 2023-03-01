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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Разведка США не нашла иностранный след в случаях "гаванского синдрома"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В американских разведслужбах не располагают фактами, указывающими на то, что случаи "гаванского синдрома" у американских дипломатов и сотрудников дипмиссий вызваны действиями враждебных США иностранных сил, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на выводы разведки.

"Выводы, обнародованные в среду представителями американских разведслужб, ставят под сомнение подозрения тех людей, которые заявляли о том, что Россия или какая-то другая страна могла проводить целенаправленную кампанию, чтобы навредить американцам", - отмечает AP.

"Напротив, по словам официальных лиц, существует больше доказательств того, что иностранные силы не были к этому причастны", - сообщает агентство со ссылкой на заявление двух официальных лиц, проинформировавших журналистов о выводах расследования на условиях анонимности.

Расследованием инцидентов "гаванского синдрома" занимались на протяжении нескольких лет представители семи американских агентств и разведслужб, специалисты изучили 1,5 тыс. случаев в 96 странах.

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в разных странах мира, в том числе в Азии и в Европе, а также в Южной Америке.

США ЦРУ "гаванский синдром"
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