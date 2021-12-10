Сотрудник Госдепа США, пострадавший от "гаванского синдрома", подал в суд на Блинкена
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американский дипломат Марк Лензи, который утверждает, что пострадал от "гаванского синдрома", подал в суд на госдепартамент США и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает в пятницу The Hill.
Истец, в частности, обвинил госдеп в том, что тот скрыл истинный масштаб рисков для здоровья в связи с "гаванским синдромом". Кроме того, по его словам, связанный с департаментом врач отказался ставить ему диагноз "гаванский синдром", из-за чего Лензи получил меньше поддержки, чем его коллеги с подтвержденным синдромом.
Лензи рассказал, что он и его семья почувствовали "внезапные и необъяснимые ментальные и физические симптомы" заболевания, когда находились в китайском городе Гуанчжоу в 2017 году. Позже у него было диагностировано повреждение мозга, после чего госдепартамент начал отказывать ему в повышениях и в назначениях на должности за границей.
Ранее Лензи подал три жалобы в Комиссию по равным возможностям в вопросах трудоустройства, однако все они были отклонены. Именно поэтому он решил обратиться в суд.
В госдепе Лензи занимается вопросами обеспечения безопасности дипломатов.
"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".
Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.