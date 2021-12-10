Сотрудник Госдепа США, пострадавший от "гаванского синдрома", подал в суд на Блинкена

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американский дипломат Марк Лензи, который утверждает, что пострадал от "гаванского синдрома", подал в суд на госдепартамент США и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает в пятницу The Hill.

Истец, в частности, обвинил госдеп в том, что тот скрыл истинный масштаб рисков для здоровья в связи с "гаванским синдромом". Кроме того, по его словам, связанный с департаментом врач отказался ставить ему диагноз "гаванский синдром", из-за чего Лензи получил меньше поддержки, чем его коллеги с подтвержденным синдромом.

Лензи рассказал, что он и его семья почувствовали "внезапные и необъяснимые ментальные и физические симптомы" заболевания, когда находились в китайском городе Гуанчжоу в 2017 году. Позже у него было диагностировано повреждение мозга, после чего госдепартамент начал отказывать ему в повышениях и в назначениях на должности за границей.

Ранее Лензи подал три жалобы в Комиссию по равным возможностям в вопросах трудоустройства, однако все они были отклонены. Именно поэтому он решил обратиться в суд.

В госдепе Лензи занимается вопросами обеспечения безопасности дипломатов.