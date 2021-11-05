Блинкен сообщил о внедрении новых мер при расследовании "гаванского синдрома"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу рассказал о новых усилиях по расследованию "гаванского синдрома". Об этом сообщает ABC News.

Блинкен назначил первого заместителя помощника госсекретаря Джонатана Мура для координации работы целевой группы департамента для расследования. Также госсекретарь США назначил посла в отставке Маргарет Уехару руководить распределением помощи между пострадавшими сотрудниками ведомства, cообщает Associated Press.

Также в пятницу он подтвердил, что Госдепартамент начал внедрять новые технологии в расследовании причин возникновения синдрома.

"Подробности, которые я могу предоставить по этому поводу, также ограничены, но я могу сказать, что новые технологии помогают нам быстрее и тщательнее оценивать различные потенциальные причины этих инцидентов", - сказал он.

Впервые гаванский синдром проявился у сотрудников дипмиссии США на Кубе в 2016 году. С тех пор его симптомы отмечались по меньшей мере у 200 дипломатов или сотрудников спецслужб США в разных странах. Симптомы включают головные боли, головокружение, когнитивные нарушения, шум в ушах, головокружение и проблемы со зрением, слухом или равновесием.