Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Блинкен сообщил о внедрении новых мер при расследовании "гаванского синдрома"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу рассказал о новых усилиях по расследованию "гаванского синдрома". Об этом сообщает ABC News.

В миреБайден подписал закон о помощи жертвам "гаванского синдрома"Читать подробнее

Блинкен назначил первого заместителя помощника госсекретаря Джонатана Мура для координации работы целевой группы департамента для расследования. Также госсекретарь США назначил посла в отставке Маргарет Уехару руководить распределением помощи между пострадавшими сотрудниками ведомства, cообщает Associated Press.

Также в пятницу он подтвердил, что Госдепартамент начал внедрять новые технологии в расследовании причин возникновения синдрома.

"Подробности, которые я могу предоставить по этому поводу, также ограничены, но я могу сказать, что новые технологии помогают нам быстрее и тщательнее оценивать различные потенциальные причины этих инцидентов", - сказал он.

Впервые гаванский синдром проявился у сотрудников дипмиссии США на Кубе в 2016 году. С тех пор его симптомы отмечались по меньшей мере у 200 дипломатов или сотрудников спецслужб США в разных странах. Симптомы включают головные боли, головокружение, когнитивные нарушения, шум в ушах, головокружение и проблемы со зрением, слухом или равновесием.

США Энтони Блинкен Госдепартамент

Новости по теме

Новости

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Что произошло за день: пятница, 5 ноября

Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика

Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика

Китай вывел на орбиту Земли спутник по наблюдению за ее экосистемой

Черные ящики с разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

Медики заявили, что президент Чехии не может полностью вернуться к работе

Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали

Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали
Пандемия коронавируса

В Германии привитых "Спутником" после приезда в страну обязали проходить карантин

В Берлине погиб сотрудник посольства России

В Берлине погиб сотрудник посольства России

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });