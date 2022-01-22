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Семь человек погибли при взрыве микроавтобуса на западе Афганистана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Семь человек погибли, еще десять получили ранения в результате взрыва микроавтобуса в субботу вечером в городе Герат - центре одноименной провинции на западе Афганистана, сообщили местные власти.

Государственное информационное агентство Афганистана Bakhtar со ссылкой на главного врача больницы Герата Мухаммада Арефа Джалали уточнило, четверо из погибших и пятеро получивших ранения - женщины. Все десять пострадавших госпитализированы.

По данным афганских СМИ, трагедия произошла в населенном пункте Хаджи Аббас провинциального центра. Местные журналисты в соцсетях сообщают, что пострадали и дети, в том числе девочки младшего возраста. Отмечается, что состояние некоторых раненных критическое, поэтому число жертв может возрасти.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Афганистан Герат

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