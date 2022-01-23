Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 января

Утверждение Лондона о планах РФ привести к власти в Киеве пророссийского лидера и отказ Берлускони баллотироваться на пост президента Италии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД Великобритании заявил, что РФ стремятся привести к власти на Украине пророссийского лидера. По утверждению Лондона, на эту роль рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев. Сам политик отверг утверждение британского МИД, напомнив, уже четыре года находился под российскими санкциями. МИД РФ назвал это заявление дезинформацией, призвал Великобританию "перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига". У США заявление Лондона вызвало глубокую озабоченность.

- Сильвио Берлускони передумал баллотироваться на пост президента Италии. По словам итальянского экс-премьер-министра, он вполне мог бы победить на выборах, но отказывается от участия в них во избежание раздоров "в стране, которой так нужно единство".

- Главком ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после своего заявления о том, что "Крымский полуостров потерян и никогда не вернется" в состав Украины. Он также назвал свои слова о Крыме "ошибкой" и "личным мнением", а не официальной позицией Германии. Между тем МИД Украины из-за слов Шенбаха вызвал посла ФРГ.

- Еврокомиссар по энергетике назвала геополитическую напряженность одним из факторов рекордных цен на газ. По словам Кадри Симсон, многие участники неформальной встречи министров энергетики стран ЕС высказали мнение, что "положение на восточной границе (ЕС) и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке".

- ЕС выразил озабоченность бездействием властей РФ в связи с нарушениями прав человека в Чечне. В заявлении ЕВС упомянуто недавнее насильственное задержание и передача в Чечню Заремы Мусаевой - жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Евросоюз призывает власти РФ освободить Мусаеву, расследовать это дело и "все случаи внесудебных казней, пыток и других грубых нарушений прав человека, совершенные за последние годы".