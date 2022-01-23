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Главком ВМС ФРГ подал в отставку после заявлений о Крыме

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Командующий Военно-морским флотом (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал рапорт об отставке после его заявления о том, что Крым не вернется в состав Украины, сообщает Deutsche Welle.

В сообщении отмечается, что 21 января в Индии Шенбах заявил, что, по его мнению, "Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется". При этом Шенбах назвал чепухой разговоры о риске вторжения РФ на Украину. Он предположил, что РФ в данной ситуации добивается от Запада "уважения на равных".

Более серьезная угроза, по мнению Шенбаха, исходит из Китая. Он полагает, что Индия и Германия нуждаются в России для противостояния КНР.

Министерство обороны ФРГ дистанцировалось от заявлений Шенбаха, заверив, что не разделяет его мнение по данным темам.

При этом после слов командующего ВМС Германии посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен была вызвана в МИД Украины.

В 1991 году Крым после распада СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года Россия присоединила Крым после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве.

Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, они ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов.

Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Германия Украина Крым Кай-Ахим Шенбах

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