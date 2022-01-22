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МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за слов командующего ВМС Германии о "потерянном" Крыме

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен была вызвана в МИД Украины после того, как командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и никогда не вернется", сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

"Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - сказано в комментарии МИД Украины.

Там добавили, что Киев надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке Украины, в частности, в вопросах усиления обороноспособности страны перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе.

Сам командующий ВМС Германии позднее назвал свои слова о Крыме "ошибкой" и "личным мнением", а не официальной позицией государства.

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны Германии", - написал Шенбах в твиттере.

Он добавил, что "неосторожно, неправильно оценил ситуацию".

"Я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка", - добавил вице-адмирал.

В 1991 году Крым после распада СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года Россия присоединила Крым после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве.

Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, они ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов.

Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Германия Украина Крым Анка Фельдгузен Кай-Ахим Шенбах

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