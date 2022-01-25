Брат беглого президента Афганистана опроверг сообщения о его плохом здоровье

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Брат бежавшего из Афганистана бывшего президента страны Ашрафа Гани – Хашмат Гани опроверг сообщения о плохом состоянии здоровья бывшего лидера республики.

"Ашраф Гани находится в добром здравии, слухи о том, что он болен, абсолютно ложны, сфабрикованы некоторыми сомнительными персонажами", - написал во вторник Хашмат в твиттере.

Накануне в афганских СМИ сообщалось, что экс-президент Афганистана, который, по сообщениям, в настоящее время проживает в Абу-Даби, ОАЭ, перенес инсульт.

В августе прошлого года радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) практически без сопротивления овладело Афганистаном. 15 августа боевики движения вошли в Кабул, откуда в этот день бежал экс-президент страны.