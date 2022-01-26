Что случилось этой ночью: среда, 26 января

Байден не исключил санкций против Путина, под Новгородом пропала годовалая девочка, Севфлот начал крупные учения в Арктике

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину. Он также предположил, что только сам президент РФ знает, каковы будут действия России в отношении Украины.

- ФРГ добивается исключения для энергетического сектора из санкций против РФ на случай вторжения на Украину, сообщает Bloomberg. По данным собеседников агентства, в этом с Германией солидарны другие крупные западноевропейские страны.

- Годовалая девочка пропала в городе Холм Новгородской области. Информация об исчезновении ребенка поступила ночью 25 января. Девочку ищут, возбуждено уголовное дело об убийстве.

- Вакцинировать от COVID-19 необходимо 70-80% детей, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцина "Спутник" для детей 6-11 лет может стать доступна уже весной.

- Северный флот России начал крупные учения в Арктике. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море. В маневрах задействовано до 30 кораблей и подлодок, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, а также 1200 военнослужащих.

- Постпредство РФ заявило о "деструктивной линии США" в ООН по украинской проблеме. По мнению российского представительства, американцы распространяют "откровенную ложь" и "культивируют русофобию", выдвигая в качестве первопричины обострения ситуации российские войска на границе с Украиной, но "забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории".