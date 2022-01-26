Северный флот РФ сообщил об отправке кораблей на учения в Баренцево море

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Корабли Северного флота России вышли из Североморска в Баренцево море на учения в арктической зоне, сообщила пресс-служба флота в среду.

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В составе отряда действуют ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения", - сообщил флот.

Военные опубликовали видео, на котором базу покидают крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

"В ходе учения отряд боевых кораблей отработает вопросы взаимодействия разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации в северных морях при возникновении кризисных ситуаций", - отметил Северный флот.

Ранее в среду российские военные сообщили, что в маневрах Северного флота задействуют до 1200 военнослужащих, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 140 единиц военной техники, до 20 самолетов и вертолетов. В ходе учений военные отработают ведение боевых действий в Арктике и защиту коммуникаций Северного морского пути.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

24 января пресс-служба Балтфлота сообщила, что порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения вышли в море на учения на Балтике.

25 января Минобороны РФ сообщило, что отряд кораблей Тихоокеанского флота: ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома" провел в западной части Аравийского моря учения с кораблями КНР. До этого в Аравийском море "Варяг" и "Адмирал Трибуц" приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях PASSEX и российско-ирано-китайских учениях CHIRU-2022.