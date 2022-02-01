В Северной Каролине более 6 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на заводе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 6,5 тыс. человек из 2,5 тыс. домохозяйств эвакуированы из-за сильного пожара и угрозы взрыва на заводе по производству удобрений в американском штате Северная Каролина, сообщает во вторник Associated Press.

Пострадавших нет, поскольку пожар начался в ночь на вторник по местному времени, когда на территории завода не было работников, отмечает агентство.

На ликвидации происшествия работают по меньшей мере 90 пожарных, а также сотрудники экстренных служб из других ведомств.