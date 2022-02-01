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Венгрия закупит "Спутник Лайт" в ближайшем будущем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия намерена в ближайшее время закупить российскую вакцину "Спутник Лайт", заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан.

"Для применения в Венгрии "Спутника Лайт" необходимо семь разрешений, из них шесть уже получено, так что в ближайшем будущем Венгрия закупит вакцину "Спутник Лайт", - сказал премьер-министр на брифинге в Москве по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Орбана, "Венгрия такая страна, где доступны все вакцины". "У нас накоплен очень положительный опыт вакцины "Спутник V", будет правильно, если для венгерских граждан и эта вакцина будет доступна", - сказал Орбан.

Он отметил, что производство российской вакцины будет организовано на венгерских заводах, которые начнут работать в конце этого года. "Мы сможем там производить и "Спутник V", если мы договоримся об этом. А почему мы не можем об этом договориться?" - добавил венгерский премьер.

Со своей стороны Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса", подчеркнул, что никаких препятствий, в том числе политических, для производства российских вакцин на территории Венгрии нет. "Венгрия была первой европейской страной, которая приобретала "Спутник V", а сейчас ведутся переговоры по поводу "Спутника Лайт", которая может быть бустерной вакциной для ревакцинации даже тех, кто прививался другими вакцинами европейского, американского производства", - сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время "прорабатывается вопрос о производстве "Спутника V" в Венгрии". "Работа идет, она носит технический характер, надеюсь, что это произойдет как можно быстрее", - отметил Путин.

Венгрия Виктор Орбан

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