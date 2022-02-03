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Норвегия и Британия поднимали истребители из-за российских Ту-142 в Атлантике

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Два российских противолодочных самолёта Ту-142 успешно выполнили полёт в район северо-восточной Атлантики для участия в учении по поиску подводных лодок, сообщил Северный флот РФ в среду.

"На разных этапах полета самолеты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании", - сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

"Полёт российских самолётов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, Ту-142 произвели взлёт с аэродрома Кипелово под Вологдой и взяли курс на Баренцево море. Затем летчики совершили перелет над акваторией Норвежского моря в район выполнения поставленных задач. Во время полёта над Баренцевым морем противолодочные самолёты Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31.

"В назначенном районе экипажи самолетов Ту-142 осуществили поиск подводных лодок условного противника, провели тренировки по полетам над безориентирной местностью и пилотированию в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, а также отработали вопросы взаимодействия с отрядами кораблей ВМФ России, находящимися в Северо-Восточной Атлантике", - сообщил флот.

Российские военные заявили, что полет Ту-142 состоялся в рамках крупных учений ВМФ РФ. 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, добавили в Минобороны.

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс. км, боевой радиус действия - 6,4 тыс. км.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В ноябре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.

Норвегия Британия Ту-142 Северный флот РФ ВМФ РФ Минобороны Р

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