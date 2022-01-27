Сенат Казахстана предложил отменить необходимость согласования с Назарбаевым госинициатив

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг вернул с поправками в мажилис проект конституционного закона, касающегося полномочий первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

"В законе "О первом президенте" исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с елбасы (Нурсултаном Назарбаевым - ИФ). Таким образом, сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в мажилис с вышесказанной поправкой", - сказала сенатор Ляззат Сулеймен в четверг журналистам.

Ранее сообщалось, что данный документ предусматривает, что в закон "О первом президенте" вносится поправка в статью о статусе и полномочиях, согласно которой Назарбаев не будет возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности страны. Вместе с тем, в пункте 2 этой статьи сохранилась норма о том, что он может выступать перед парламентом республики и его палатами, участвовать в заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Казахстана.

Прежде пункт 2 указанной статьи наделял Назарбаева пожизненным правом возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совбез.

В апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Передать пост главы Совета безопасности Токаеву Назарбаев решил во время январских массовых беспорядков. Помимо передачи полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту, в документе есть еще один пункт: стимулирование участия лиц с инвалидностью в общественно-политических процессах.

В закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся нормы, предусматривающие необходимость предоставлять кандидатам-лицам с инвалидностью дополнительно справку по инвалидности при регистрации кандидатов в депутаты мажилиса, при регистрации депутатов в мажилис в партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, лиц с инвалидностью - должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц.

Также нормы предусматривают, что при распределении депутатских мандатов количество представителей этих трех категорий должно составлять не менее 30% от общего числа полученных партией депутатских мандатов.