В Казахстане приняли закон, отменяющий пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", передал корреспондент агентства "Интерфакс".

Как указывается в заключении по проекту закона, документ направлен на стимулирование участия лиц с инвалидностью в общественно-политических процессах, а также предусматривает передачу полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана и председателя Совета безопасности президенту Казахстана.

"В законе "Об Ассамблее народа Казахстана" предлагается исключить пожизненное право первого президента Казахстана - елбасы (Нурсултана Назарбаева - ИФ) возглавлять Ассамблею народа Казахстана. В законе "О Совете безопасности Республики Казахстан" предлагаются поправки по исключению пожизненного права первого президента Республики Казахстан - елбасы возглавлять Совет Безопасности и урегулированию вопросов деятельности аппарата Совета Безопасности", - говорится в заключении по закону.

Отмечается, что второй блок документа направлен на законодательное закрепление нормы об обязательном учете квоты при утверждении партийных списков.

Так, документом вносятся поправки в закон "О политических партиях", предусматривающие, что политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты мажилиса включает в них представителей трех категорий: женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, лиц с инвалидностью - в количестве не менее 30% от общего числа кандидатов.

При этом политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты маслихата включает в них только женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, в количестве не менее 30% от общего числа кандидатов.

Как сообщалось, в апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Передать пост главы Совета безопасности Токаеву Назарбаев решил во время январских массовых беспорядков.