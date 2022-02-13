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Талибы сообщили об отправке делегации на переговоры в Катар

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Делегация движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амир Ханом Муттаки отбыла в Катар, сообщила в воскресенье пресс-служба МИД талибов.

"Делегация примет участие в совместной встрече с представителями стран Персидского залива в стране, а также с делегацией Европейского Союза и дипломатических миссий, действующих из Катара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед отъездом делегация провела подготовительную встречу в МИД.

Афганистан Талибан

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