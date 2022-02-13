Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Норвегия ФранцияПодробнееШорт-трек15:09Мужчины. Финал  Венгрия Россия КанадаПодробнееБиатлон13:45Мужчины. Финал  Франция Норвегия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 410 231 798+1 775 963

Британский перестраховщик снял с покрытия военные риски в авиационном страховании Украины

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Украинские страховые компании получили уведомление от перестраховочного брокера Ллойда (Великобритания) о временном снятии с покрытия всех опций по покрытию военных рисков в авиационном страховании, как страхование ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО самолетов.

В миреВласти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страныВласти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страныЧитать подробнее

"Да мы получали от одного из брокеров Ллойда, что с понедельника временно снимаются с покрытия все опции по покрытию военных рисков в авиационном страховании, как в страховании ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО", - сообщил агентству "Интерфакс" директор Страховой компании "ЭКСПО Страхование" Анатолий Иванцив.

При этом он отметил, что это касается лишь военных рисков по договорам ответственности и страхования КАСКО. Все остальные риски остаются покрытыми, как и ранее.

"Если пострадает самолет в результате военных действий, то страховая компания и перестраховщики не будут покрывать этот убыток, причиной которого стали военные действия. Если вдруг самолет будет сбит и упадет на жилой дом, город, завод и т.д. и нанесет ущерб третьим лицам, то из покрытия ответственности перед третьими лицами также убирается риск покрытия в результате военных действий", - уточнил директор "ЭКСПО Страхования".

По его словам, лизингодатели, зная, что не будут покрыты такие риски, естественно, будут просить авиакомпании, которым они дали в лизинг самолеты, вывести их за пределы опасной территории. Те же компании, у которых есть свой авиапарк в собственности, могут продолжать полеты на свой страх и риск.

"Я так думаю, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию нужно государству, Министерству финансов создать временный специальный фонд, на котором зафиксировать определенную сумму денег и дать авиакомпаниям государственную гарантию по покрытию военных рисков в обязательном авиационном страховании, и тогда все успокоится", отметил Иванцив.

По словам главы Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслава Черняховского, вопрос не стоит в закрытии для полётов воздушного пространства над Украиной, это решение принимается Госавиаслужбой и Украрэрухом. Вопрос только в том, будут ли авиакомпании рисковать летать без покрытия военных рисков, если их страховые компании не дадут им такое покрытие или приостановят существующее.

СК "Экспо Страхование" основана 6 сентября 2007 года, специализируется на рисковом страховании. Около 84% страхового портфеля компании приходится на авиационные риски.

Украина

Новости

Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Черное море

МИД РФ прокомментировал передислокацию части наблюдателей ОБСЕ на Украине

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Несогласованный митинг в Алма-Ате прошел без задержаний

Источник сообщил о признаках начала эвакуации наблюдателей ОБСЕ из ДНР

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

В Йемене похищены сотрудники ООН

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });