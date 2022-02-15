Для возвращения в Узбекистан активов Гульнары Каримовой создадут трастовый фонд ООН

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Для возвращения в Узбекистан активов старшей дочери бывшего президента Ислама Каримова Гульнары Каримовой будет создан многосторонний трастовый фонд. Принципиальная договоренность об этом достигнута 11 февраля на переговорах Швейцарии и Узбекистана, сообщила пресс-секретарь Минюста Севара Уринбаева.

Через новый фонд будут возвращаться активы, которые у Каримовой были окончательны конфискованы по уголовным делам. Фонд также послужит механизмом реституции любых дополнительных активов, которые могут быть окончательно конфискованы в будущем в рамках все еще продолжающегося уголовного разбирательства в Швейцарии.

Управлять фондом будут представители Швейцарии, Узбекистана и ООН. Он начнет работу после подписания юридически обязывающего Соглашения о реституции между Швейцарией и Узбекистаном.

Сейчас к возврату готовы около $131 млн, отметил Минюст. Речь идет о деньгах, которые с 2012 года остаются на счетах Каримовой в швейцарских банках. Рамочное соглашение об их возврате было подписано в 2020 году.

Узбекские чиновники продолжают активные переговоры с властями Швейцарии и США, добиваясь возвращения в страну активов Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности, заявили в Минюсте.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела получила еще десять лет лишения свободы. Сейчас она находится в колонии. Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте 2020 года увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев по делу дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Ранее следствие оценивало ущерб, причиненный государству и гражданам из-за действий Каримовой в 1,2 трлн сумов, 1,6 млрд долларов, 26,1 млн евро. Правительство Узбекистана занимается вопросами возвращения в стране ее активов за рубежом, которые оцениваются в $1,3 млрд.

Генпрокуратура Швейцарии в 2012 году заморозила активы Каримовой на сумму около 800 млн швейцарских франков. Около $131 млн из этой суммы было конфисковано в 2019 году. На сентябрь 2020 года оставались замороженными активы стоимостью более 650 млн швейцарских франков ($715 млн).

В декабре 2017 года Минфин США ввел против Каримовой санкции по глобальному акту Магнитского за то, что она "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательством.