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Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой

Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова
Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении старшей дочери скончавшегося в 2016 году президента Ислама Каримова Гульнары.

"Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовные дела были возбуждены после проверки информации, поступившей от международной юридической компании White and Case, а также на основании заявлений граждан.

По данным генпрокуратуры, установлено, что Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент". Затем она продала их иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере.

Кроме этого, по данным Генпрокуратуры, Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям.

В интересах следствия остальные подробности не разглашаются. Расследование продолжается, отметила пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовные дела на миллиарды долларов

Как сообщалось, Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Против нее расследуются уголовные дела по другим обвинениям. 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

1 июля 2018 года суд смягчил Каримовой наказание и назначил ей ограничение свободы на пять лет, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства" по компенсации ущерба. Приговор она должна была отбывать по месту жительства ее дочери Иман. При этом для осужденной был установлен ряд ограничений: она не могла покидать дом, пользоваться средствами связи и интернетом.

В начале марта 2019 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что из-за систематических нарушений установленных судом обязательств Каримову перевели для отбывания оставшегося срока в колонию общего режима.

Ранее сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба старшей дочери экс-президента только по двум уголовным делам оценивается почти в $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более чем в $1,5 млрд.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список. По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.

Узбекистан Гульнара Каримова

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