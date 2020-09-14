Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана договорилось со Швейцарией о возвращении узбекской стороне $131 млн из средств, остающихся с 2012 года на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Как уточняет Podrobno.uz, речь идет о подписании рамочного соглашения.

Каримова осуждена в Узбекистана по обвинениям в хищениях и вымогательстве. Генпрокуратура Швейцарии в 2012 году заморозила ее активы на сумму около 800 млн швейцарских франков. Около $131 млн из этой суммы было конфисковано в 2019 году. Остаются замороженными активы стоимостью более 650 млн швейцарских франков ($715 млн).

Ущерб по двум уголовным делам Каримовой, причиненный государству и гражданам, следствие ранее оценило в 1,2 трлн сумов, 1,6 млрд долларов, 26,1 млн евро, напоминает Podrobno.uz. Правительство Узбекистана занимается вопросами возвращения в стране ее активов за рубежом, которые оцениваются в $1,3 млрд.

Соглашение с Швейцарией будет юридически обязательным после необходимого дооформления. Узбекская сторона получит деньги Каримовой на условии, что они будут потрачены только на улучшение условий жизни народа Узбекистана или на проекты устойчивого развития. Также Ташкент должен будет наладить прозрачный мониторинг за расходованием этих денег.

Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте 2020 года увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В феврале 2020 года сообщалось, что она была готова отдать государству $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.