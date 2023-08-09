В Британии конфискована недвижимость Гульнары Каримовой стоимостью более 20 млн фунтов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) Великобритании конфисковало три объекта элитной недвижимости, принадлежавших Гульнаре Каримовой - старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Как сообщают узбекские СМИ со ссылкой на заявление SFO, это две квартиры в лондонском районе Белгравия и особняк в графстве Суррей. Их общая стоимость оценивается более чем в 20 млн фунтов стерлингов. По информации SFO, эту недвижимость Гульнара Каримова и ее семья приобрели на доходы от коррупционной деятельности в Узбекистане: "Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год в обмен на то, что помогла им получить доступ к рынку в Узбекистане".

SFO подало судебный иск об изъятии британских активов Каримовой, включая эти квартиры и особняк, в октябре 2018 года. Верховный суд Великобритании 8 августа удовлетворил этот иск.

Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии в Узбекистане. В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается более чем в $1,3 млрд. Правительство Узбекистана пытается вернуть часть из них.

В декабре 2017 года Минфин США внесл Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательством.