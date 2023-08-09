Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Британии конфискована недвижимость Гульнары Каримовой стоимостью более 20 млн фунтов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) Великобритании конфисковало три объекта элитной недвижимости, принадлежавших Гульнаре Каримовой - старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Как сообщают узбекские СМИ со ссылкой на заявление SFO, это две квартиры в лондонском районе Белгравия и особняк в графстве Суррей. Их общая стоимость оценивается более чем в 20 млн фунтов стерлингов. По информации SFO, эту недвижимость Гульнара Каримова и ее семья приобрели на доходы от коррупционной деятельности в Узбекистане: "Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год в обмен на то, что помогла им получить доступ к рынку в Узбекистане".

SFO подало судебный иск об изъятии британских активов Каримовой, включая эти квартиры и особняк, в октябре 2018 года. Верховный суд Великобритании 8 августа удовлетворил этот иск.

Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии в Узбекистане. В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается более чем в $1,3 млрд. Правительство Узбекистана пытается вернуть часть из них.

В декабре 2017 года Минфин США внесл Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательством.

Гульнара Каримова США Узбекистан Великобритания SFO Белгравия Суррей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 9 августа

Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Глава NASA не считает Россию участником лунной гонки

Глава NASA не считает Россию участником лунной гонки

Военные сообщили о попытке боевиков проникнуть за линию соприкосновения в Сирии

Что произошло за день: вторник, 8 августа

Пандемия коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

Военные в Нигере решили не принимать делегацию ЭКОВАС

ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах

ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });