Гульнара Каримова готова отказаться от $686 млн в пользу Узбекистана в обмен на прекращение дела

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова Фото: Игорь Акимов/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Старшая дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара через соцсеть заявила о готовности отказаться от замороженных на счетах семьи в Швейцарии $686 млн в пользу государства, если узбекские власти закроют ее уголовное дело "без суда".

Обращение Каримовой к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву опубликовано в инстаграме ее дочери Иман.

"Я также, ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства - единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием "упрощенной процедуры закрытия дела", то есть без публичного суда, с передачей в пользу государства $686 млн", - говорится в заявлении Каримовой.

Она также заявила, что сделала это уже частично, отозвав протесты на сумму $131 млн, которые по решению прокуратуры Швейцарии должны быть возвращены в Узбекистан.

"От правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)", - отметила дочь первого президента Узбекистана.

Кроме того, в обращении Каримовой говорится, что изъятые активы на общую сумму $1,2 млрд, принадлежащие ей и ее детям, не были засчитаны в счет погашения нанесенного материального ущерба в рамках уголовных дел, возбужденных против нее ранее.

"Верховный суд просто игнорирует любые обращения, несмотря на процедуру. Более того, до сего момента мне не были представлены приговоры судов в отношении меня, и я их никогда не подписывала с ознакомлением", - говорится в послании дочери первого президента Узбекистана.

Судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Гульнары начались в Ташкенте 8 января, сообщила ранее пресс-служба Верховного суда республики. Суд проходит в закрытом режиме.

6 декабря со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана сообщалось о завершении следствия по новому уголовному делу в отношении Каримовой, в рамках которого дочери экс-президента предъявлены обвинения в хищении госсредств, создании организованной преступной группировки и заключении сделок вопреки интересам страны. В рамках этого уголовного дела ущерб, нанесенный Узбекистану, составляет более $173,9 млн.

В 2015 году Каримова была осуждена в Узбекистане по обвинениям в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов.

В сообщении надзорного ведомства отмечалось, что Генпрокуратура и Минюст Узбекистана проводят совместную работу с США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией по вопросу возврата преступно нажитых Каримовой доходов на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в некоторых странах. В рамках этой работы от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой. Это стало основанием для возбуждения нового дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".

Ранее в инстаграме дочери Каримовой Иман было опубликовано сообщение о том, что власти Узбекистана могут в очередной раз продлить срок заключения Гульнаре Каримовой. Кроме того, Иман Каримова сообщала, что инстаграм ведут юристы и ее брат, живущий в Лондоне, - Ислам Каримов-младший.