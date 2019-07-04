Швейцария приостановила возвращение Узбекистану $555 млн по делу Гульнары Каримовой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии приостановили возвращение Узбекистану $555 миллионов долларов, конфискованных по делу, связанному с Гульнарой Каримовой, дочерью первого президента страны, сообщил в четверг в твиттер ее адвокат Грегори Манжа.

"Третья большая победа в Швейцарском федеральном уголовном суде (1 июля). Возврат 555 миллионов долларов немедленно приостановлен", - написал Манжа.

По его мнению, приостановка передачи средств связана с ухудшением здоровья его подзащитной в колонии, где она отбывает наказание.

Официальные лица Узбекистана пока не комментируют это сообщение.

Ранее генеральная прокуратура Швейцарии сообщала, что свыше $130 млн, конфискованных в связи с расследованием по делу об отмывании средств представителями Каримовой, будут возвращены в Узбекистан.

Накануне министерство юстиции Узбекистана сообщило, что проводит проверку в женской колонии в Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова. Дочь Каримовой Иман написала в инстаграме, что ее мать в колонии "не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением".

Между тем ранее уполномоченный парламента (омбудсмен) Узбекистана Улугбек Мухаммадиев по итогам посещения колонии № 21 заявлял, что состояние Каримовой удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь.

Как сообщалось, старшая дочь бывшего президента Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба старшей дочерью экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.