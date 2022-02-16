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Российские истребители отработали перехваты самолетов в Брестской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-35 перехватили самолеты условного противника на учениях в Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках совместных учений "Союзная решимость-2022" экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства", - сообщили в министерстве.

По его данным, роль нарушителя выполнил самолет Су-30СМ ВВС Белоруссии.

"После невыполнения требований экипаж самолета Су-35 выполнил ряд маневров, затрудняющих воздушному судну-нарушителю дальнейшее продолжение полета, а также продемонстрировал готовность к боевому применению авиационных средств поражения. В результате самолет-нарушитель выполнил посадку на аэродроме Барановичи, где самолет был заблокирован, а его экипаж - задержан подразделением военной полиции", - добавили в министерстве.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость - 2022". Учения продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Минобороны РФ сообщало о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Официально сообщалось, что в Белоруссию из России перебазирована система ПВО дальнего действия С-400, дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. Россия заявляла, что у нее нет агрессивных планов в отношении Украины.

Брестская область расположена на границе Белоруссии с Польшей и Украиной

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